Пожар на мусорном полигоне в Кирово-Чепецком районе начали тушить
В региональном министерстве окружающей среды сообщили о начале ликвидации пожара на полигоне ТКО у поселка Просница. Тушением занимается организация, пользующаяся полигоном - ООО «Новый ЭкоГрад».
Пожар тушат с помощью инертных материалов: строительного песка, гравийного щебня. Дополнительно они проливаются водой.
В связи с ЧП министерство экологии рекомендовало приостановить прием ТКО до окончательной ликвидации очагов огня. Кирово-Чепецкая прокуратура решит вопрос о том, что дальше делать с этой территорией.
Напомним, что пожар начался 10 июля. Его заметили экоактивисты и работники министерства окружающей среды. С квадрокоптера они зафиксировали, что часть отходов сбрасывают и за пределы территории полигона. Этот факт и послужил поводом для начала прокурорской проверки.
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ИСТОЧНИК KP.RU