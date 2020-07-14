2020-07-14T17:46:34+03:00
Происшествия

Пожар на мусорном полигоне в Кирово-Чепецком районе начали тушить

Вопрос о закрытии территории рассмотрит прокуратура
Олег ЛЯЛИН
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Прокуратура уже начала проверку по факту пожара. Фото: Тимур Абашев.Прокуратура уже начала проверку по факту пожара. Фото: Тимур Абашев.
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В региональном министерстве окружающей среды сообщили о начале ликвидации пожара на полигоне ТКО у поселка Просница. Тушением занимается организация, пользующаяся полигоном - ООО «Новый ЭкоГрад».

Пожар тушат с помощью инертных материалов: строительного песка, гравийного щебня. Дополнительно они проливаются водой.

В связи с ЧП министерство экологии рекомендовало приостановить прием ТКО до окончательной ликвидации очагов огня. Кирово-Чепецкая прокуратура решит вопрос о том, что дальше делать с этой территорией.

Напомним, что пожар начался 10 июля. Его заметили экоактивисты и работники министерства окружающей среды. С квадрокоптера они зафиксировали, что часть отходов сбрасывают и за пределы территории полигона. Этот факт и послужил поводом для начала прокурорской проверки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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