2020-07-14T16:59:56+03:00
Происшествия

Грозы, ливни и град: в Кировской области объявлено метеопредупреждение

Ожидается усиление ветра до 22 м/с
Виктор Карпов
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В Кировскую область придут грозы.В Кировскую область придут грозы.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщил, что на Кировскую область надвигается непогода. По данным синоптиков, в Кировскую область проникнет антициклон. В среду, 15 июля, местами по региону пройдут грозы, ливни и град. Кроме того, порывы ветра усилятся до 22 м/с. В связи с этим МЧС по Кировской области объявило метеопредупреждение.

В ведомстве просят жителей быть внимательными и осторожными. Не стоит забывать про правила поведения во время грозы и сильного ветра:

- если сильный ветер, ураган застал вас в здании, отойдите от окон и займите безопасное место внутри помещений. Отключите электроэнергию, закройте краны на газовых сетях;

- если ураган или буря застали вас на улицах населенного пункта, держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, линий электропередачи, деревьев, рек и промышленных объектов. Не заходите в поврежденные здания, так как они могут обрушиться при новых порывах ветра.

- если во время грозы вы находитесь в помещении, то закройте окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Не растапливайте печь, не разговаривайте по телефону;

- во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном, выключите телевизор и другие электробытовые приборы;

- если гроза застала вас в лесу, то укройтесь на низкорослом участке леса. Не подходите к высоким деревьям.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Кирове от грозы загорелись два дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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