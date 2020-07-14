В Кирове от грозы загорелись два дома

14 Июль 2020 2020-07-14T17:36:20+03:00

К счастью, люди не пострадали

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Ночью в Кирове прогремела мощная гроза, от которой пострадало два дома - практически в одно и то же время. Информацию сообщило региональное ГУ МЧС.

Первый случай зарегистрировали в слободе Сергеевы. Пожар начался в 04.52 утра, молния ударила в частный строящийся дом. В результате обгорела обрешетка кровли. Никто из людей, по счастью, не пострадал.

Второе происшествие случилось почти в ту же минуту - в 04.53 утра, но в деревне Сиухино. От удара молнии загорелся также частный дом, но жилой. У здания, как и в предыдущем случае, обгорела обрешетка крыши. Люди не пострадали.

Областное ГУ МЧС предупреждает: на завтрашний день, 15 июля, синоптики также прогнозируют грозы в нашем регионе. Будьте осторожны!

ИСТОЧНИК KP.RU