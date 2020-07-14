2020-07-14T17:36:20+03:00
Происшествия

В Кирове от грозы загорелись два дома

К счастью, люди не пострадали
Карина Нагисова
Поделиться:
От удара молнии загорелись два дома.От удара молнии загорелись два дома.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Изменить размер текста:

Ночью в Кирове прогремела мощная гроза, от которой пострадало два дома - практически в одно и то же время. Информацию сообщило региональное ГУ МЧС.

Первый случай зарегистрировали в слободе Сергеевы. Пожар начался в 04.52 утра, молния ударила в частный строящийся дом. В результате обгорела обрешетка кровли. Никто из людей, по счастью, не пострадал.

Второе происшествие случилось почти в ту же минуту - в 04.53 утра, но в деревне Сиухино. От удара молнии загорелся также частный дом, но жилой. У здания, как и в предыдущем случае, обгорела обрешетка крыши. Люди не пострадали.

Областное ГУ МЧС предупреждает: на завтрашний день, 15 июля, синоптики также прогнозируют грозы в нашем регионе. Будьте осторожны!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пожар на мусорном полигоне в Кирово-Чепецком районе начали тушить
В реке Чахловица гибнет рыба
Грозы, ливни и град: в Кировской области объявлено метеопредупреждение
В Кирове от грозы загорелись два дома
Служебные собаки полиции Слободского ищут новый дом
Росгвардейцы задержали в Орлове похитителя пиломатериалов
Сотрудник Кировэнерго награжден медалью «За содействие донорскому движению»
Директор детско-юношеского центра незаконно сдавал в аренду имущество организации
В Кирове арендатора участка, куда сливали отходы бетона, привлекли к ответственности
Дистанционные мошенники похитили более 3 миллионов рублей у жителей Кировской области
Россельхозбанк снизил ставки по ипотечным кредитам
Житель Верхнекамского района, обороняясь, убил своего друга
В кировском детском лагере у ребенка обнаружили коронавирус
В краеведческом музее откроется выставка «Тайны музейных коллекций»
В Кирове женщина попала под колеса собственного автомобиля
Коронавирус в Кирове: две пенсионерки скончались в инфекционной больнице
В пожаре в Фаленках погибли три человека
Более 10 тысяч жителей Кировской области пострадали от укусов клещей
Прячемся в тень: погода в Кирове во вторник, 14 июля