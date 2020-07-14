Служебные собаки полиции Слободского ищут новый дом

14 Июль 2020 2020-07-14T16:02:46+03:00

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В Слободском местный отдел полиции ищет новых хозяев для служебных псов. Информацию об этом сообщило региональное УМВД.

Как правило, «полицейских» псов, с которыми работают кинологи, отстраняют от службы к определенному возрасту, когда животные уже не могут выполнять свои обязанности. В таком случае для них подыскиваются новые хозяева и новый дом. Сейчас Слободской отдел МВД России ищет, куда пристроить своих «отслуживших» собачек. Животных передадут на возмездной основе и бесплатно.

Все желающие заполучить верного четвероногого друга могут узнать подробную информацию по телефону: (83362) 5-74-94.

ИСТОЧНИК KP.RU