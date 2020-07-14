Росгвардейцы задержали в Орлове похитителя пиломатериалов

14 Июль 2020 2020-07-14T14:07:02+03:00

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На днях в Орлове сотрудники Росгвардии, патрулирующие улицы, около двух часов ночи заметили подозрительного мужчину. Он вез по улице Окрайной на тележке 15 шестиметровых досок.

Сотрудники межведомственной охраны подошли к местному жителю с вопросом: откуда доски. Отпираться подозреваемый не стал: под покровом ночи воришка проник в заброшенный детский сад. Со второго этажа он и вытащил весь пиломатериал для своих нужд.

На место происшествия росгвардейцы вызвали участкового. Для дальнейшего разбирательства 29-летнего мужчину передали в полицию.

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ИСТОЧНИК KP.RU