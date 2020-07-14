Росгвардейцы задержали в Орлове похитителя пиломатериалов
На днях в Орлове сотрудники Росгвардии, патрулирующие улицы, около двух часов ночи заметили подозрительного мужчину. Он вез по улице Окрайной на тележке 15 шестиметровых досок.
Сотрудники межведомственной охраны подошли к местному жителю с вопросом: откуда доски. Отпираться подозреваемый не стал: под покровом ночи воришка проник в заброшенный детский сад. Со второго этажа он и вытащил весь пиломатериал для своих нужд.
На место происшествия росгвардейцы вызвали участкового. Для дальнейшего разбирательства 29-летнего мужчину передали в полицию.
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ИСТОЧНИК KP.RU