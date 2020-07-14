Директор детско-юношеского центра незаконно сдавал в аренду имущество организации
Бывший глава детско-юношеского центра «Факел» признан виновным за «превышение должностных полномочий». Судебный иск подал прокурор Нагорского района.
Как оказалось, с 2015 по 2018 год осужденный сдавал в аренду гараж - имущество центра. Полученные деньги он тратил по своему усмотрению. В результате организация получила материальный ущерб на 100 тысяч рублей.
На осужденного завели уголовное дело. Прокурор Нагорского района обратился в суд с иском о взыскании с бывшего директора всей суммы, полученной незаконным путем. Решение суда еще не вступило в законную силу.
Напомним, что в Кирове также перед судом предстанет бывший директор спортшколы «Юность». Его обвиняют сразу по нескольким уголовным делам: взятки, вымогательства, злоупотребление своими полномочями.
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ИСТОЧНИК KP.RU