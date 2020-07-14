Дистанционные мошенники похитили более 3 миллионов рублей у жителей Кировской области

14 Июль 2020 2020-07-14T13:20:51+03:00

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Жители Кировской области все чаще попадают в «сети» дистанционных мошенников. С 6 по 12 июля злоумышленникам поверили 32 человека. В общей сложности кировчане лишились 3 миллионов 256 тысяч рублей.

По данным областного МВД, 25 преступлений были совершены от имени «сотрудников» банков. Звонившие сообщали, что со счета потерпевшего пытаются похитить деньги, а чтобы их спасти необходимо перевести все сбережения на «безопасный счет». Кроме того, одно преступление совершено под предлогом получения «бонусов» от банка. Сотрудники полиции напоминают, что настоящие банковские работники никогда не спрашивают личные реквизиты, а услуги «безопасный счет» попросту не существует.

Трое жителей Кировской области наткнулись на мошенников на сайтах объявлений. Сообщается, что для убедительности сделки злоумышленники высылали копии транспортных накладных. В действительности же заказанный товар никогда не отправлялся. Полицейские рекомендуют проверять эти данные в транспортной компании.

Еще один распространенный вид мошенничества - это фишинговые сайты. С виду они похожи на официальные странички крупных компаний, но на деле не имеют к ним никакого отношения. Главная их цель похитить личные данные пользователя. За минувшую неделю двое жителей региона стали жертвами данного вида мошенничества. Потерпевшие указывали реквизиты своих банковских карт, после чего с них списывались денежных средства. Известно, что еще один случай мошенничества был совершен при оплате железнодорожных билетов через сайт-двойник. Напомним, что необходимо соблюдать осторожность при переходе по неизвестным интернет-ссылкам.

Под предлогом получения компенсации за ранее приобретенные «некачественные» товары было совершено одно преступление. В пресс-службе МВД рассказали, что злоумышленник представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что кировчанке полагается компенсация за товар ранее купленный в интернете. Якобы для получения ее необходимо оплатить различные сопутствующие расходы. Поверив, кировчанка перевела свои денежные средства.

Сотрудники МВД напоминают, что не следует сообщать данные своих банковских карт, а так же CVC-код, находящийся с обратной стороны. Кроме того, не передавайте пароли приходящие на ваш телефон через СМС. В случае возникновения вопросов обращайтесь напрямую в офис банка, обслуживающий ваш счет.

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ИСТОЧНИК KP.RU