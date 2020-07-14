Житель Верхнекамского района, обороняясь, убил своего друга

14 Июль 2020 2020-07-14T12:26:16+03:00

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8 декабря 2019 года в полицию Верхнекамского района обратились родственники пропавшего мужчины. По их заявлению, он поехал на охоту 4 декабря, с тех пор вестей о нем не было. Позднее полицейские нашли тело мужчины в поселке Брусничный.

Следствие установило, что 4 декабря убитый с его 40-летним приятелем вместе распивали спиртные напитки в Брусничном. Выпитый алкоголь послужил причиной ссоры. Обвиняемый в убийстве начал выгонять собутыльника. Второму это не понравилось, он взял ружье на веранде и прицелился в своего приятеля, грозился выстрелить. В это время обвиняемый выхватил «ствол» из рук дебошира и нечаянно выстрелил в голову своего друга.

Мужчина скончался на месте. Убийца перетащил тело в кладовую, отмыл кровавые следы и ушел из дома. Несколько дней он скрывался у родственников. 12 декабря подозреваемого нашли. Уже на допросе обвиняемый рассказал полицейским: он прекрасно понимал, что превысил самооборону.

Верхнекамский суд признал мужчину виновным. Ему дали год и девять месяцев лишения свободы, приговор вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU