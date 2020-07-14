2020-07-14T13:22:11+03:00
Общество

В Кирове арендатора участка, куда сливали отходы бетона, привлекли к ответственности

Он заплатит штраф в 1000 рублей
Владислав Николаенко
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Арендатора участка, куда сбрасывали отходы бетона, привлекли к ответственностиАрендатора участка, куда сбрасывали отходы бетона, привлекли к ответственностиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В министерство охраны окружающей среды Кировской области пожаловались, что воду от мойки бетоновозов в пер. Промышленном в Кирове, сливают прямо на почву.

Инспекторы министерства подтвердили сброс отходов бетона. Эти отходы относятся к IV классу опасности (малоопасные отходы). По Земельному кодексу Российской Федерации владение, пользование и распоряжение землей осуществляется собственниками земельных участков свободно, если это не наносит ущерб окружающей среде. Федеральным законом об отходах производства и потребления сброс отходов на почву запрещен.

Арендатора земельного участка, на который сбрасывали отходы бетона, привлекли к административной ответственности. Ему назначили штраф в 1000 рублей и направили письмо с требованием ликвидировать выявленное нарушение. Исполнение требования находится на контроле министерства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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