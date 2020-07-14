2020-07-14T11:05:08+03:00
Происшествия

В Кирове женщина попала под колеса собственного автомобиля

Несчастный случай произошел во дворе дома №4 на улице Кольцова
Виктор Карпов
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Женщина не обеспечила безопасную стоянку собственного автомобиля. Фото: vk.com/gibdd43Женщина не обеспечила безопасную стоянку собственного автомобиля. Фото: vk.com/gibdd43
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За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло пять ДТП, в которых пять человек получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.

Несчастный случай произошел во дворе дома №4 на улице Кольцова в городе Кирове. В 15.10 женщина-водитель попала под колеса собственного автомобиля Audi A4. Сообщается, что кировчанка «не обеспечила безопасную стоянку машины». В результате чего автомобиль совершил на нее наезд. Известно, что женщина получила серьезные травмы. Ее срочно госпитализировали.

Госавтоинспекция рекомендует водителям быть внимательными и осторожными на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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