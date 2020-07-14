2020-07-14T10:16:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кирове: две пенсионерки скончались в инфекционной больнице

Количество умерших от новой болезни в нашем регионе приближается к 50
Ангелина Табрисова
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В тяжелом состоянии находятся как минимум 28 кировчан.В тяжелом состоянии находятся как минимум 28 кировчан.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Количество жертв коронавируса в Кировской области увеличилось на две. Накануне в инфекционных госпиталях скончались две пациентки. Это 89-летняя кировчанка и 81-летняя жительница Вятскополянского района. Обе женщины были в группе риска по возрасту. Несмотря на все усилия врачей, спасти пациенток не удалось.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким умершей.

За минувшие сутки в нашем регионе также зафиксировали 56 новых случаяев заражения коронавирусом. Выписали из инфекционных госпиталей 45 вылечившихся пациентов.

По состоянию на 14 июля 2020 года, в Кировской области зарегистрирован:

- 4937 случаев заражения COVID-19;

- 3110 выздоровевших;

- 49 умерших;

- 4498 кировчан находятся на домашнем карантине;

- более 42000 жителей области сняли с него за весь период.

В инфекционных стационарах области сейчас лечатся 1034 пациента с пневмонией. В отделение реанимации и интенсивной терапии госпитализированы 28 пациентов. Семеро кировчан подключены к аппарату ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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