Коронавирус в Кирове: две пенсионерки скончались в инфекционной больнице
Количество жертв коронавируса в Кировской области увеличилось на две. Накануне в инфекционных госпиталях скончались две пациентки. Это 89-летняя кировчанка и 81-летняя жительница Вятскополянского района. Обе женщины были в группе риска по возрасту. Несмотря на все усилия врачей, спасти пациенток не удалось.
Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким умершей.
За минувшие сутки в нашем регионе также зафиксировали 56 новых случаяев заражения коронавирусом. Выписали из инфекционных госпиталей 45 вылечившихся пациентов.
По состоянию на 14 июля 2020 года, в Кировской области зарегистрирован:
- 4937 случаев заражения COVID-19;
- 3110 выздоровевших;
- 49 умерших;
- 4498 кировчан находятся на домашнем карантине;
- более 42000 жителей области сняли с него за весь период.
В инфекционных стационарах области сейчас лечатся 1034 пациента с пневмонией. В отделение реанимации и интенсивной терапии госпитализированы 28 пациентов. Семеро кировчан подключены к аппарату ИВЛ.
ИСТОЧНИК KP.RU