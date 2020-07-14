2020-07-14T09:49:59+03:00
Происшествия

В пожаре в Фаленках погибли три человека

Причины происшествия устанавливают следователи из Зуевского межрайонного отдела
Виктор Карпов
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Спасатели сумели полностью потушить огонь в 02.30. Фото: 43.mchs.gov.ruСпасатели сумели полностью потушить огонь в 02.30. Фото: 43.mchs.gov.ru
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Во вторник, 14 июля, в полночь в поселке Фаленки вспыхнул пожар в частном жилом доме на улице Труда. Спасатели сумели полностью потушить огонь в 02.30. В пресс-службе регионального Следкома рассказали, что в доме были обнаружены тела мужчины и двух женщин.

Сейчас на месте пожара работают следователи из Зуевского межрайонного отдела. Назначены экспертизы с целью установления причин пожара и смерти людей. Сообщается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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