В пожаре в Фаленках погибли три человека

14 Июль 2020 2020-07-14T09:49:59+03:00

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Во вторник, 14 июля, в полночь в поселке Фаленки вспыхнул пожар в частном жилом доме на улице Труда. Спасатели сумели полностью потушить огонь в 02.30. В пресс-службе регионального Следкома рассказали, что в доме были обнаружены тела мужчины и двух женщин.

Сейчас на месте пожара работают следователи из Зуевского межрайонного отдела. Назначены экспертизы с целью установления причин пожара и смерти людей. Сообщается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU