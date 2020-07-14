Более 10 тысяч жителей Кировской области пострадали от укусов клещей

14 Июль 2020 2020-07-14T09:12:08+03:00

В целом за 2020 год от укусов клещей пострадали 10638 человек, в том числе 2095 детей.

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В регионе продолжает расти число пострадавших от укусов клещей. По данным Роспотребнадзора, в текущем году в Кировской области 16 человек заразились клещевым энцефалитом, в том числе три ребенка. Кроме того, у 40 человек обнаружен иксодовый клещевой боррелиоз. Зарегистрирован и случай заболевания вирусным энцефалитом через сырое козье молоко.

В целом за 2020 год от укусов клещей пострадали 10638 человек, в том числе 2095 детей. Сообщается, что всем обратившимся за медицинской помощью проведена профилактика заболеваний.

Отметим, что ситуация в Кировской области остается в пределах нормы. Для сравнения, в 2019 году за аналогичный период в регионе было зарегистрировано 12036 пострадавших от укусов клещей. Тогда энцефалитом заразились 36 человек, а боррелиозом - 100.

Специалисты советуют кировчанам быть осторожнее и внимательнее при выезде за город и на дачные участки. Помните, что лучшая мера защиты от переносимых клещами заболеваний - не дать клещу присосаться.

ВАЖНО

Если вы обнаружили присосавшегося клеща, то постарайтесь его удалить. Для начала обработайте руки и место укуса антисептиком. Возьмите клеща как можно ближе к коже. Выкручивающими движениями удалите клеща. После извлечения еще раз обработайте место укуса. Клеща поместите в стеклянную емкость и отвезите в лабораторию. На исследование клеща можно принести в следующие организации:

- в медицинский центр «Лайт», г.Киров и в муниципальных районах области, телефоны Call-центра 8 (8332) 711-100, 255-100.

- в ООО «Афло-центр», г. Киров, ул. Володарского, д. 60, телефон: 8 (8332) 68-03-03.

- в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области», г. Киров, ул. Свободы, д. 64а, телефон: 8 (8332) 38-57-54.

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