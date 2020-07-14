Прячемся в тень: погода в Кирове во вторник, 14 июля
Сегодняшний день обещает быть весьма жарким! Во вторник, 14 июля, в Кирове ожидается температура воздуха до +32 градусов. Ночью пройдет небольшой дождь, однако уже к восьми утра начнет припекать. В девять утра воздух прогреется до +25 градусов. Температура будет постепенно повышаться до своего пика, который наступит в 14 часов. Ощущаться она, правда, будет как +35 градусов, так что необходимо беречься от теплового удара. Жара практически не спадет до следующего утра. Погода в общем обещается облачная и местами даже пасмурная. Ветер - слабый, местами прогнозируются порывы до 8 м/с.
Прогноз подготовлен с помощью сервиса rp5.ru.
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ИСТОЧНИК KP.RU