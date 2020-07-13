В Вятскополянском районе разыскивают родственников красноармейца

13 Июль 2020 2020-07-13T18:44:30+03:00

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Кировчан просят помочь в поисках родственников бойца Красной Армии. Группа «Газета "Вятско-Полянская правда"» со ссылкой на работника районной администрации опубликовала информацию, которая может помочь отыскать его родных и близких. Останки бойца нашли в Тверской области, а опознали по смертному медальону.

Боец - Кутергин Петр Михайлович, родился в 1912 году в деревне Вяльцы Сюмсинского района Удмуртской АССР. 25 августа 1941 года его призвал на войну Вятскополянский РВК. В декабре того же года боец пропал без вести. Известно также, что в деревне Сосновка Вятскополянского района проживала его жена - Клавдия Григорьевна Кутергина.

Если вы - родственник Петра Кутергина или знаете о них, просьба сообщить об этом по номеру телефона: 89036305534, Сергей.

ИСТОЧНИК KP.RU