Суд обязал вернуть участок на берегу Вятки в собственность государства

13 Июль 2020 2020-07-13T16:11:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Котельничский районный суд постановил вернуть спорный земельный участок в собственность государства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировской области.

Ведомством было установлено, что 87% участка у береговой полосы реки Вятка в Орловском районе незаконно находится в собственности гражданина. Согнало федеральному законодательству владение землей в границах водных объектов запрещено.

Кроме того, нарушается и положение Водного кодекса РФ. Согласно законодательству создание земельного участка в границах водного объекта нарушает права граждан, которые должны иметь свободный доступ к реке.

Суд счел исковое требование прокуратуры законным и удовлетворил его в полном объеме. Сообщается, что решение суда не вступило в законную силу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU