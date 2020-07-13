2020-07-13T16:11:11+03:00
Общество

Суд обязал вернуть участок на берегу Вятки в собственность государства

87% земли незаконно находилось во владении частника
Виктор Карпов
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Владение землей в границах водных объектов запрещено. Фото: epp.genproc.gov.ruВладение землей в границах водных объектов запрещено. Фото: epp.genproc.gov.ru
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Котельничский районный суд постановил вернуть спорный земельный участок в собственность государства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировской области.

Ведомством было установлено, что 87% участка у береговой полосы реки Вятка в Орловском районе незаконно находится в собственности гражданина. Согнало федеральному законодательству владение землей в границах водных объектов запрещено.

Кроме того, нарушается и положение Водного кодекса РФ. Согласно законодательству создание земельного участка в границах водного объекта нарушает права граждан, которые должны иметь свободный доступ к реке.

Суд счел исковое требование прокуратуры законным и удовлетворил его в полном объеме. Сообщается, что решение суда не вступило в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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