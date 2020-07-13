Пожарные команды области получили четыре новых автомобиля

13 Июль 2020 2020-07-13T18:07:45+03:00

Кроме собственно средств пожаротушения, в них есть аварийно-спасательный инструмент, системы связи, дыхательные аппараты и другая необходимая техника. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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13 июля, на Театральной площади губернатор Игорь Васильев вручил ключи от пожарных автомобилей подразделениям Кировской областной пожарно-спасательной службы.

Машины отправятся в пожарные части поселка Мурыгино Юрьянского района, микрорайона Радужный города Кирова, поселка Архангельское Немского района и поселка Косино Зуевского района.

Как рассказал начальник Кировской областной пожарно-спасательной службы Сергей Поломских, автомобили оснащены современным оборудованием: кроме собственно средств пожаротушения, в распоряжении пожарных также есть аварийно-спасательный инструмент, системы связи, дыхательные аппараты и другая необходимая техника.

– Не так давно мы с вами передавали медикам самые современные машины «скорой помощи», а сегодня передаем машины, которые будут тушить пожары, – отметил Игорь Васильев. – Я не просто так упомянул машины «скорой помощи», потому что все экстренные службы должны работать рука об руку. Благодаря этому жители Кировской области могут быть уверены, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации помощь будет оказана быстро, качественно и эффективно.

В ноябре 2019 года четыре новых автомобиля уже поступили на вооружение в пожарные части поселка Нижнеивкино Куменского района, поселка Мурыгино Юрьянского района и в микрорайон Радужный в Кирове.

ИСТОЧНИК KP.RU