2020-07-13T14:35:58+03:00
Общество

Предпринимателям выплатили 140 миллионов долгов по госконтрактам

Задолженности погасили после вмешательства прокуратуры
Виктор Карпов
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В ходе проверки обнаружены невыплаты на 140 миллионов рублей. Фото: epp.genproc.gov.ruВ ходе проверки обнаружены невыплаты на 140 миллионов рублей. Фото: epp.genproc.gov.ru
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Прокуратура Кировской области проверила исполнение государственных и муниципальных контрактов со стороны бюджетных организаций. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В прокуратуру поступили многочисленные жалобы от предпринимателей Кировской области. Поводом обращений послужили задолженности по государственным контрактам.

- По фактам несвоевременных расчетов с предпринимателями по государственным и муниципальным контрактам в текущем году органы прокуратуры Кировской области внесли 62 представления, - сообщили в пресс-службе прокуратуры. - К административной ответственности привлечены 5 должностных лиц, 2 материала находятся на рассмотрении.

В целом, в ходе проверки обнаружены невыплаты на 140 миллионов рублей, почти 100 миллионов рублей приходятся на муниципальные контракты. Среди должников имеются областные учреждения здравоохранения - Вятскополянская ЦРБ, Кировская областная детская клиническая больница и Омутнинская ЦРБ. Их задолженность перед исполнителями контракта составила более 10 миллионов рублей. Кроме того, в список попало и Управление дорожной и парковой инфраструктуры города Кирова с долгом в 7,4 миллиона рублей.

Сообщается, что в настоящее время бюджетные организации выплатили долги перед предпринимателями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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