2020-07-13T19:14:18+03:00
Общество

На ремонт школ в Кировской области выделено более 400 млн рублей

Работы пройдут в 237 учебных заведениях
Владислав Николаенко
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Ремонт будет проведен в 237 учебных заведениях. Фото: kirovreg.ruРемонт будет проведен в 237 учебных заведениях. Фото: kirovreg.ru
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В школах Кировской области продолжается подготовка к новому учебному году. Ремонт будет проведен в 237 учебных заведениях. Рабочие обеспечат антитеррористическую защищенность, капитальный ремонт зданий, пищеблоков. На эти цели выделено более 400 млн рублей.

С привлечением средств федерального бюджета будут отремонтированы спортивные залы в 21 школе. В четырех школах области будет создана «доступная среда». Средства федерального бюджета выделены также на капитальный ремонт зданий Вятского технического лицея и средней школы № 53 г. Кирова.

Из областного бюджета в 2020 году на ремонт школ выделено 194,4 млн рублей. С учетом софинансирования из местных бюджетов общая сумма составила 280,8 млн рублей. Отремонтируют 140 муниципальных школ в 33 муниципальных образованиях и 97 областных государственных учебных заведений.

На ремонт государственной школы села Архангельское Немского района из бюджета области выделено 794 тысячи рублей.

- Мы постарались максимально эффективно использовать время каникул и карантина. Все работы удалось выполнить в мае. В соответствии с предписаниями по антитеррористической защищенности объектов образования восстановили забор вокруг школы в селе Архангельском, отремонтировали полы в столовой, заменили окна в трех кабинетах нашего структурного подразделения в селе Ильинском. Все работы уже приняты, но заключение о готовности школы к началу учебного года будет давать специальная комиссия, – рассказала директор школы Татьяна Ложкина.

Выделены средства и на ремонт в муниципальных учреждениях образования. Например, в основной общеобразовательной школе села Швариха Нолинского района на средства областного бюджета капитально отремонтировали крышу. В каменном двухэтажном здании школы 1979 года постройки сейчас учатся 52 школьника. Здание много лет не ремонтировали: в районном бюджете не хватало средств.

В целом мероприятия по подготовке школ к новому учебному году направлены на обеспечение антитеррористической защищенности в 73 учреждениях, устранение предписаний надзорных органов в 117 общеобразовательных организациях и 20 организациях профессионального образования.

– Министерство образования держит ситуацию на контроле. Средства выделены, сейчас образовательным организациям необходимо в соответствии с графиками выполнить все запланированные работы. В июне-августе специальные межведомственные комиссии должны будут дать оценку готовности к началу учебного года по каждой образовательной организации и устранению нарушений. Все мероприятия на объектах образования должны быть завершены не позднее 19 августа, – подчеркнула министр образования Ольга Рысева.

Как отметил губернатор Кировской области Игорь Васильев, в 2020 году на проведение ремонтных работ выделены серьезные средства. В том числе удалось привлечь средства федерального бюджета, что с учетом софинансирования из муниципалитетов позволило значительно увеличить количество школ, где проведут ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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