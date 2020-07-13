2020-07-13T13:13:08+03:00
Общество

В Кировской области за выходные утонули четыре человека

Среди них 17-летний подросток и 18-летняя девушка
Виктор Карпов
Поделиться:
Несчастный случай произошел 11 июля на реке Вятка в районе поселка Гирсово.Несчастный случай произошел 11 июля на реке Вятка в районе поселка Гирсово.Фото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

По официальным данным МВД, на реках Кировской области утонуло четыре человека. Один из них несовершеннолетний. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Несчастный случай произошел 11 июля на реке Вятка в районе поселка Гирсово. По словам очевидцев, во время купания утонул 33-летний мужчина. Он приехал из Кирова отдыхать с родственниками. На месте происшествия проводятся поисковые мероприятия. Известно, что тело мужчины найти не удалось.

В воскресенье, 12 июля, на реке Вятка у поселка Мурыгино утонул 44-летний житель Кировской области. Сотрудникам полиции рассказали, что мужчина отправился на другой берег на лодке, которую взял на станции. Предполагается, что он упал с нее во время движения. Сообщается, что проводятся поисковые мероприятия и устанавливаются причины смерти.

Еще одна трагедия на воде произошла в 17.00 12 июля. 17-летний подросток вместе с друзьями отправился на реку Ивкина у поселка Нижнеивкино. Очевидцы рассказали, что подростка понесло течением. Его приятели не сумели ему помочь. В пресс-службе СК по Кировской области сообщили, что 13 июля тело подростка удалось извлечь из воды. Следователи устанавливают причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Несчастный случай также произошел в городе Слободском. В воскресенье на реке Вятка во время купания утонула 18-летняя девушка.

Кировская полиция просит жителей региона быть осмотрительнее на водоемах. Не стоит купаться в незнакомых, необорудованных местах. В жаркие дни лучше не бросаться в воду резко - могут начаться мышечные судороги.

Ранее «Комсомолка» публиковала список безопасных пляжей Кировской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кировской области продлили срок действия водительских прав
РСХБ снизил процентные ставки по потребительским кредитам
На ремонт школ в Кировской области выделено более 400 млн рублей
Суд обязал вернуть участок на берегу Вятки в собственность государства
Пожарные команды области получили четыре новых автомобиля
Кировчане могут погрузиться в атмосферу древнего города
Работники кировской горадминистрации попали под «уголовку» за сговор с застройщиком
Предпринимателям выплатили 140 миллионов долгов по госконтрактам
В Кировской области за выходные утонули четыре человека
В Слободском районе на переходе сбили двух пешеходов
«Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» проводит плановый ремонт центров питания города Кирова
В Кирове мужчина попался на краже продуктов из магазина
Коронавирус в Кирове: более тысячи кировчан лечатся в инфекционных стационарах
Жители Кирова временно останутся без холодной воды
Жарко, но сыро: погода в Кирове на понедельник 13 июля
Кировский цирк продолжает отрицать свою причастность к травме, полученной кировчанкой у этого здания
В Кирове двое автолюбителей решили выяснить отношения на кулаках после ДТП
Остановку на улице Некрасова временно передвинули в другое место
Коронавирус в Кирове: 54 новых случая заражения