В Кировской области за выходные утонули четыре человека

13 Июль 2020 2020-07-13T13:13:08+03:00

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По официальным данным МВД, на реках Кировской области утонуло четыре человека. Один из них несовершеннолетний. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Несчастный случай произошел 11 июля на реке Вятка в районе поселка Гирсово. По словам очевидцев, во время купания утонул 33-летний мужчина. Он приехал из Кирова отдыхать с родственниками. На месте происшествия проводятся поисковые мероприятия. Известно, что тело мужчины найти не удалось.

В воскресенье, 12 июля, на реке Вятка у поселка Мурыгино утонул 44-летний житель Кировской области. Сотрудникам полиции рассказали, что мужчина отправился на другой берег на лодке, которую взял на станции. Предполагается, что он упал с нее во время движения. Сообщается, что проводятся поисковые мероприятия и устанавливаются причины смерти.

Еще одна трагедия на воде произошла в 17.00 12 июля. 17-летний подросток вместе с друзьями отправился на реку Ивкина у поселка Нижнеивкино. Очевидцы рассказали, что подростка понесло течением. Его приятели не сумели ему помочь. В пресс-службе СК по Кировской области сообщили, что 13 июля тело подростка удалось извлечь из воды. Следователи устанавливают причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Несчастный случай также произошел в городе Слободском. В воскресенье на реке Вятка во время купания утонула 18-летняя девушка.

Кировская полиция просит жителей региона быть осмотрительнее на водоемах. Не стоит купаться в незнакомых, необорудованных местах. В жаркие дни лучше не бросаться в воду резко - могут начаться мышечные судороги.

Ранее «Комсомолка» публиковала список безопасных пляжей Кировской области.

ИСТОЧНИК KP.RU