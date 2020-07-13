В Слободском районе на переходе сбили двух пешеходов

13 Июль 2020 2020-07-13T11:27:56+03:00

Изменить размер текста: A A

С 10 по 12 июля, на территории Кировской области произошло 16 ДТП, в которых 29 человек получили травмы, в том числе 9 несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Кировской области.

В субботу, 11 июля, на 640-ом километре трассы Кострома - Шарья - Киров - Пермь в 13.40 произошла авария. По предварительным данным, водитель автомобиля LADA Priora сбил 58-летнюю женщину и 7-летнего мальчика, которые переходили проезжую часть по переходу. В результате ДТП пешеходы получили серьезные травмы.

Госавтоинспекция рекомендует водителям быть внимательными и осторожными на дорогах и соблюдать оптимальный скоростной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU