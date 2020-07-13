В Кирове мужчина попался на краже продуктов из магазина

13 Июль 2020 2020-07-13T10:45:47+03:00

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В Кирове задержали 58-летнего мужчину, подозреваемого в краже продуктов. Об этом рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Инцидент произошел в популярной торговой сети. На днях сотрудники Росгвардии получили сигнал «тревога» из продуктового магазина. Группа задержания вневедомственной охраны незамедлительно прибыла по указанному адресу. По словам охранника, в магазине находился воришка, который тремя часами ранее похитил продукты и вещи из камеры хранения другой торговой точки. Сотрудник опознал его по видеозаписи с камер наблюдения.

Сотрудники Росгвардии задержали кировчанина для дальнейшего разбирательства.

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ИСТОЧНИК KP.RU