Коронавирус в Кирове: более тысячи кировчан лечатся в инфекционных стационарах

13 Июль 2020 2020-07-13T11:56:29+03:00

Из них как минимум 29 человек находятся в тяжелом состоянии

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В Кировской области скончался еще один ее житель с диагнозом «коронавирус». Накануне в инфекционном стационаре умерла жительница Вятскополянского района. Женщине было 64 года.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким умершей.

За минувшие сутки в нашем регионе также зафиксировали 44 новых случая заражения коронавирусом. Выписали из инфекционных госпиталей 28 вылечившихся пациентов.

По состоянию на 13 июля 2020 года в Кировской области зарегистрировано:

- 4881 случай заражения COVID-19;

- 3065 выздоровевших;

- 47 умерших;

- 4885 кировчан находятся на домашнем карантине;

- 42810 жителей области сняли с него за весь период.

В инфекционных стационарах сейчас находятся под круглосуточным медицинским наблюдением 1011 кировчан с пневмонией. 29 человек госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии. Семеро пациентов подключены к аппарату ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU