Коронавирус в Кирове: более тысячи кировчан лечатся в инфекционных стационарах
В Кировской области скончался еще один ее житель с диагнозом «коронавирус». Накануне в инфекционном стационаре умерла жительница Вятскополянского района. Женщине было 64 года.
Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким умершей.
За минувшие сутки в нашем регионе также зафиксировали 44 новых случая заражения коронавирусом. Выписали из инфекционных госпиталей 28 вылечившихся пациентов.
По состоянию на 13 июля 2020 года в Кировской области зарегистрировано:
- 4881 случай заражения COVID-19;
- 3065 выздоровевших;
- 47 умерших;
- 4885 кировчан находятся на домашнем карантине;
- 42810 жителей области сняли с него за весь период.
В инфекционных стационарах сейчас находятся под круглосуточным медицинским наблюдением 1011 кировчан с пневмонией. 29 человек госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии. Семеро пациентов подключены к аппарату ИВЛ.
ИСТОЧНИК KP.RU