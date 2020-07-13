Жители Кирова временно останутся без холодной воды

13 Июль 2020 2020-07-13T12:04:35+03:00

Отключения пройдут по всему городу

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В течении недели по всему Кирову пройдут отключения холодной воды. Связано это с ремонтными работами, которые проводит МУП «Водоканал».

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

Понедельник, 13 июля c 10.00 до 20.00:

- Слобода Лосево, дома: 5, 5/А, 5/Б, 5/В, 7, 7/А, 11, 13, 19, 27, 33, 33/А, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60;

- ул. Светлая, дома: 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32.

Вторник, 14 июля с 10.00 до 20.00:

- Слобода Лосево, дома: 17/1, 17/2, 39, 45, 52/А;

- Слобода Корчемкино, дома: 3/Б, 5/А, 6, 7, 8, 10, 12;

- ул. Ленина дома: 183/А, 185, 187, 187/1, 189, 189/1, 191, 191/1, 191/2, 193, 193/1, 193/2, 196, 198, 198/А, 198/Б, 205;

- ул. Рудницкого дома: 4, 5, 6, 6/А, 10, 10/А, 10/Б;

- ул. Доверия дома: 3;

- ул. Широтная дома: 2, 4, 6;

- ул. Современная дома: 1, 2, 3, 3/1, 4, 5, 5/1, 6, 7, 9, 11;

- ул. Агрономическая дома: 5/К, 9.

Среда, 15 июля с 10.00 до 20.00:

- Слобода Лосево, дома: 17/1, 17/2, 39, 45, 52/А;

- Слобода Корчемкино, дома: 3/Б, 5/А, 6, 7, 8, 10, 12;

- ул. Ленина, дома: 183/А, 185, 187, 187/1, 189, 189/1, 191, 191/1, 192/2, 193, 193/1, 193/2, 196, 198, 198/А, 198/Б, 205;

- ул. Рудницкого, дома: 4, 5, 6, 6/А, 10, 10/А, 10/Б;

- ул. Доверия, дома: 3;

- ул. Широтная, дома: 2, 4, 6;

- ул. Современная, дома: 1, 2, 3, 3/1, 4, 5, 5/1, 6, 7, 9, 11;

- ул. Агрономическая, дома: 5/К, 9.

В пресс-службе МУП «Водоканал» сообщили, что в зонах отключения будет организован подвоз воды. Место остановки водовоза можно узнать на сайте организации.

Ранее «Комсомолка» писала, что с 1 июля в Кирове подорожали тарифы за ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU