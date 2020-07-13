Жарко, но сыро: погода в Кирове на понедельник 13 июля

13 Июль 2020 2020-07-13T08:10:35+03:00

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Начало новой рабочей недели вновь станет жаркой. Прогноз составлен специалистами из сервиса рп5.ru. В понедельник, 13 июля солнце начнет печь с самого утра. К 12 часам дня воздух прогреется до +25 градусов. В это время возможна переменная облачность.

Самая высокая температура придется на три часа дня: столбик термометра будет показывать +30 градусов и выше. Небо станет ясным к 18.00. Вечером в 9 часов температура воздуха упадет до +23 градусов.

Синоптики обещают дождь, преимущественно с 9.00 до 12.00. Направление ветра – юго-восточное. Стоит обратить внимание, что в сильную жару под палящим солнцем возможен тепловой удар, так что лучше всего находиться на улице в головном уборе.

ИСТОЧНИК KP.RU