Кировский цирк продолжает отрицать свою причастность к травме, полученной кировчанкой у этого здания

12 Июль 2020 2020-07-12T16:26:02+03:00

Мужчина, который стал свидетелем падения женщины, не стал ей помогать и даже не вызвал скорую. Фото: Ярослав Михайлов.

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В полиции началась проверка по факту неоказания необходимой медицинской помощи сотрудникми кировского цирка горожанке, которая поскользнулась и сильно ушибла ногу. Об этом на своей странице в ВК рассказал кировский юрист Ярослав Михайлов.

В ходе судебного заседания свидетели подтвердили, что на глазах мужчины, который вышел из цирка поскользнулась на льду женщина. Однако первый не оказал никакой помощи, и даже не вызвал пострадавшей «неотложку». Вместо этого он просто развернулся и ушел обратно.

По решению суда, цирк все-таки выплатил денежную компенсацию кировчанке - 150 тысяч рублей. К сожалению, женщина до сих пор на костылях. А сотрудники цирка также продолжают отрицать свою причастность к событию. Главным их аргументом стало то, что горожанка не имеет акта об обследовании дороги у здания.

Но, по утверждению как самой пострадавшей, так и прохожих свидетелей, дорога у цирка действительно не была обработана противогололедной смесью и не была очищена от наледи.

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ИСТОЧНИК KP.RU