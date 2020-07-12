Кировский цирк продолжает отрицать свою причастность к травме, полученной кировчанкой у этого здания
В полиции началась проверка по факту неоказания необходимой медицинской помощи сотрудникми кировского цирка горожанке, которая поскользнулась и сильно ушибла ногу. Об этом на своей странице в ВК рассказал кировский юрист Ярослав Михайлов.
В ходе судебного заседания свидетели подтвердили, что на глазах мужчины, который вышел из цирка поскользнулась на льду женщина. Однако первый не оказал никакой помощи, и даже не вызвал пострадавшей «неотложку». Вместо этого он просто развернулся и ушел обратно.
По решению суда, цирк все-таки выплатил денежную компенсацию кировчанке - 150 тысяч рублей. К сожалению, женщина до сих пор на костылях. А сотрудники цирка также продолжают отрицать свою причастность к событию. Главным их аргументом стало то, что горожанка не имеет акта об обследовании дороги у здания.
Но, по утверждению как самой пострадавшей, так и прохожих свидетелей, дорога у цирка действительно не была обработана противогололедной смесью и не была очищена от наледи.
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ИСТОЧНИК KP.RU