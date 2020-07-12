2020-07-12T15:50:35+03:00
Общество

В Кирове двое автолюбителей решили выяснить отношения на кулаках после ДТП

Вмешаться в ситуацию пришлось росгвардейцам
Олег ЛЯЛИН
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Успокаивать мужчин пришлось росгвардейцам.Успокаивать мужчин пришлось росгвардейцам.Фото: Николай ХИЖНЯК
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По данным пресс-службы вневедомственной охраны Кирова, несколько дней назад патруль Росгвардии вынужден был успокаивать двух граждан, которые попали в аварию на дороге.

ДТП произошло на днях на улице Ленина. Двое автолюбителей начали выяснять, кто прав, а кто виноват в сложившейся ситуации. Внезапно словесная перепалка перешла в драку на кулаках.

Драку заметили сотрудники вневедомственной охраны. Подъехав к драчунам, росгвардейцы утихомирили мужчин. Один из водителей 1989 года рождения объяснил, что драку начал его оппонент. Чтобы окончательно урегулировать конфликт росгвардейцы передали автолюбителей в полицию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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