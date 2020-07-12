В Кирове двое автолюбителей решили выяснить отношения на кулаках после ДТП
По данным пресс-службы вневедомственной охраны Кирова, несколько дней назад патруль Росгвардии вынужден был успокаивать двух граждан, которые попали в аварию на дороге.
ДТП произошло на днях на улице Ленина. Двое автолюбителей начали выяснять, кто прав, а кто виноват в сложившейся ситуации. Внезапно словесная перепалка перешла в драку на кулаках.
Драку заметили сотрудники вневедомственной охраны. Подъехав к драчунам, росгвардейцы утихомирили мужчин. Один из водителей 1989 года рождения объяснил, что драку начал его оппонент. Чтобы окончательно урегулировать конфликт росгвардейцы передали автолюбителей в полицию.
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ИСТОЧНИК KP.RU