В Кирове двое автолюбителей решили выяснить отношения на кулаках после ДТП

12 Июль 2020 2020-07-12T15:50:35+03:00

Изменить размер текста: A A

По данным пресс-службы вневедомственной охраны Кирова, несколько дней назад патруль Росгвардии вынужден был успокаивать двух граждан, которые попали в аварию на дороге.

ДТП произошло на днях на улице Ленина. Двое автолюбителей начали выяснять, кто прав, а кто виноват в сложившейся ситуации. Внезапно словесная перепалка перешла в драку на кулаках.

Драку заметили сотрудники вневедомственной охраны. Подъехав к драчунам, росгвардейцы утихомирили мужчин. Один из водителей 1989 года рождения объяснил, что драку начал его оппонент. Чтобы окончательно урегулировать конфликт росгвардейцы передали автолюбителей в полицию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU