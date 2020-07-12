2020-07-12T13:52:55+03:00
Общество

Остановку на улице Некрасова временно передвинули в другое место

Все из-за ремонта теплосетей
Олег ЛЯЛИН
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Остановку передвинули из-за ремонта теплосетей. Фото: vk.com/kirovtОстановку передвинули из-за ремонта теплосетей. Фото: vk.com/kirovt
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В Кирове остановку общественного транспорта «Улица Некрасова» сдвинули к дому на Попова, 27. Об этом написали в группе «Кировский транспорт».

Такая мера связана с тем, что на участке, где раньше стояла остановка, начинается ремонт теплосетей. Когда на месте начнут вскрывать асфальтовое покрытие, чтобы добраться до труб, общественному транспорту попросту невозможно будет заехать, чтобы забрать пассажиров. Продлятся работы до 20 сентября.

Теперь посадка и высадка пассажиров будет осуществляться у дома №27 на Ивана Попова. Здесь пройдут автобусы маршрутов №2, 16, 23, 44 и троллейбусы №5 и 7. 51-й автобус останавливаться и забирать кировчан не будет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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