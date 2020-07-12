Коронавирус в Кирове: 54 новых случая заражения
За прошедшие сутки в Кировской области зафиксировано:
- 4837 зараженных, включая бессимптомных;
- 3037 выписанных пациентов;
- 46 летальных исходов;
- 4972 человека под домашним наблюдением;
В инфекционном госпитале от коронавируса скончалась 77-летняя кировчанка. Под медицинским наблюдением находятся 975 человек, у всех у них есть симптомы пневмонии. 26 пациентов в тяжелом состоянии, шестеро из них подключены к аппарату ИВЛ. 40636 жителей области сняты с карантина.
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ИСТОЧНИК KP.RU