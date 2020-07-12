2020-07-12T12:15:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кирове: 54 новых случая заражения

22 человека выписаны
Олег ЛЯЛИН
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6 пациентов подключены к аппарату ИВЛ.6 пациентов подключены к аппарату ИВЛ.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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За прошедшие сутки в Кировской области зафиксировано:

- 4837 зараженных, включая бессимптомных;

- 3037 выписанных пациентов;

- 46 летальных исходов;

- 4972 человека под домашним наблюдением;

В инфекционном госпитале от коронавируса скончалась 77-летняя кировчанка. Под медицинским наблюдением находятся 975 человек, у всех у них есть симптомы пневмонии. 26 пациентов в тяжелом состоянии, шестеро из них подключены к аппарату ИВЛ. 40636 жителей области сняты с карантина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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