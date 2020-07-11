В Фаленском районе племянник убил своего дядю
Следственный комитет по Кировской области возбудил уголовное дело за убийство жителем Фаленского района своего родственника. Как оказалось, подозреваемым оказался племянник убитого мужчины. Между ними возник конфликт.
Следствие сообщает, что 8 июля в деревне Леваны двое мужчин, 25 и 49 лет в одном из домов распивали спиртное. Закономерно, что после определенного количества выпитой жидкости между мужчинами зародились разногласия. Началась ссора, в результате которой подозреваемый нанес своему дяде множественные удары по голове и по телу. После чего схватил деревянную палку и нанес еще 28 ударов по голове, рукам и туловищу. Госпитализация потерпевшему не помогла: через день, 9 июля он скончался.
Сейчас подозреваемый задержан. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося, решается вопрос о наказании.
ИСТОЧНИК KP.RU