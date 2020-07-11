В Фаленском районе племянник убил своего дядю

11 Июль 2020 2020-07-11T17:33:11+03:00

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Следственный комитет по Кировской области возбудил уголовное дело за убийство жителем Фаленского района своего родственника. Как оказалось, подозреваемым оказался племянник убитого мужчины. Между ними возник конфликт.

Следствие сообщает, что 8 июля в деревне Леваны двое мужчин, 25 и 49 лет в одном из домов распивали спиртное. Закономерно, что после определенного количества выпитой жидкости между мужчинами зародились разногласия. Началась ссора, в результате которой подозреваемый нанес своему дяде множественные удары по голове и по телу. После чего схватил деревянную палку и нанес еще 28 ударов по голове, рукам и туловищу. Госпитализация потерпевшему не помогла: через день, 9 июля он скончался.

Сейчас подозреваемый задержан. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося, решается вопрос о наказании.

ИСТОЧНИК KP.RU