2020-07-11T13:58:58+03:00
Общество

Помогите верным друзьям: 20 собак в приюте остались без еды

Содержащий их благотворительный фонд нуждается в поддержке
Ангелина Табрисова
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Приютские песики нуждаются в помощи кировчан. Фото: vk.com/public183071259Приютские песики нуждаются в помощи кировчан. Фото: vk.com/public183071259
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Кировчан просят помочь бездомным животным. К нам обратился благотворительный фонд «Верный Друг» с рассказом о том, что им нечем кормить приютских собак.

- Нам очень нужна ваша помощь, - сообщает председатель фонда. - У нас в приюте двадцать собак и нам нечем их кормить.

Кроме них, у организации на частной передержке находятся еще 16 песиков, которым также нужна еда. Для животных срочно требуются субпродукты и корма. Всех неравнодушных кировчан просят помочь четвероногим друзьям не погибнуть от голода. Если вы хотите сделать доброе дело, подробную информацию можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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