Специалисты из Росссельхозадзора нашли на центральном рынке фрукты и овощи неизвестного происхождения
На днях сотрудники Россельхознадзора участвовали в проверке товаров на Центральном рынке. В ходе рейда установлено, что у некоторых продавцов не нашлось никаких фитосанитарных документов на товар, что ставит под вопрос происхождение фруктов и овощей.
Без соответствующих сопроводительных бумаг товар в полной мере можно признать опасным для здоровья. Поэтому двум продавцам, которые предлагали покупателям подозрительную продукцию выписали штрафы в размере 200 тысяч рублей.
Чтобы выбрать качественные фрукты и овощи, Роспотребнадзор советует соблюдать следующие правила:
- Не следует покупать сельхозпродукцию в местах несанкционированной торговли;
- При выборе овощей или фруктов следует обращать внимание на их внешний вид, на отсутствие неприятных запахов и повреждений;
- Отдавать предпочтение рекомендуется сезонным овощам и фруктам;
- Требовать от персонала при необходимости документы, подтверждающие качество товара.
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ИСТОЧНИК KP.RU