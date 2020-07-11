2020-07-11T12:10:58+03:00
Общество

Специалисты из Росссельхозадзора нашли на центральном рынке фрукты и овощи неизвестного происхождения

Продавцы оштрафованы на 200 тысяч рублей
Олег ЛЯЛИН
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Товар продавался без необходимых санитарных документов.Товар продавался без необходимых санитарных документов.Фото: Олег ЗОЛОТО
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На днях сотрудники Россельхознадзора участвовали в проверке товаров на Центральном рынке. В ходе рейда установлено, что у некоторых продавцов не нашлось никаких фитосанитарных документов на товар, что ставит под вопрос происхождение фруктов и овощей.

Без соответствующих сопроводительных бумаг товар в полной мере можно признать опасным для здоровья. Поэтому двум продавцам, которые предлагали покупателям подозрительную продукцию выписали штрафы в размере 200 тысяч рублей.

Чтобы выбрать качественные фрукты и овощи, Роспотребнадзор советует соблюдать следующие правила:

- Не следует покупать сельхозпродукцию в местах несанкционированной торговли;

- При выборе овощей или фруктов следует обращать внимание на их внешний вид, на отсутствие неприятных запахов и повреждений;

- Отдавать предпочтение рекомендуется сезонным овощам и фруктам;

- Требовать от персонала при необходимости документы, подтверждающие качество товара.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Специалисты из Росссельхозадзора нашли на центральном рынке фрукты и овощи неизвестного происхождения
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