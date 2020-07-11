Коронавирус в Кирове: еще один скончавшийся пациент

11 Июль 2020 2020-07-11T11:56:27+03:00

80 тысяч человек снято с карантина. Фото: Артем КИЛЬКИН

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По состоянию на 11 июля в Кировской области зафиксировано:

- 4783 заразившихся, включая бессимптомных;

- 3015 выздоровевших;

- 45 умерших;

- 5061 человек находятся под наблюдением у медиков на дому.

За прошедшие сутки с диагнозом COVID-19 скончалась 87-летняя женщина. Таким образом, число летальных исходов увеличилось до 45 случаев.

В стационарах под наблюдением находятся 888 человек с пневмонией. 27 из них – в реанимациях и отделениях интенсивной терапии. С карантина снято около 80 тысяч граждан.

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ИСТОЧНИК KP.RU