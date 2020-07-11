2020-07-11T11:56:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кирове: еще один скончавшийся пациент

Число выздоровевших людей увеличилось до 3015
Олег ЛЯЛИН
Поделиться:
80 тысяч человек снято с карантина.80 тысяч человек снято с карантина.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

По состоянию на 11 июля в Кировской области зафиксировано:

- 4783 заразившихся, включая бессимптомных;

- 3015 выздоровевших;

- 45 умерших;

- 5061 человек находятся под наблюдением у медиков на дому.

За прошедшие сутки с диагнозом COVID-19 скончалась 87-летняя женщина. Таким образом, число летальных исходов увеличилось до 45 случаев.

В стационарах под наблюдением находятся 888 человек с пневмонией. 27 из них – в реанимациях и отделениях интенсивной терапии. С карантина снято около 80 тысяч граждан.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Помогите верным друзьям: 20 собак в приюте остались без еды
Специалисты из Росссельхозадзора нашли на центральном рынке фрукты и овощи неизвестного происхождения
Коронавирус в Кирове: еще один скончавшийся пациент
В Кирове снесут купеческий дом, которому 175 лет
Духота постепенно уходит: погода в Кирове на 11 июля
За год в Кировской области отремонтирют 137 километров автодорог
В Кировской области возбуждено уголовное дело о незаконной добыче полезных ископаемых
Взрыв газа в жилом доме в Кикнуре: количество пострадавших увеличилось
Взрыв газа в жилом доме в Кикнуре: причиной могло стать неисправное оборудование
Женщина, пострадавшая при взрыве газа в жилом доме Кикнура, находится в реанимации
За последние сутки в Кировской области утонули двое мужчин
В Кирово-Чепецке с 11 июля можно прокатиться в открытом вагоне
В Кирово-Чепецке водитель сбил на пешеходном переходе 5-летнюю девочку
Суд установил, что глава Кирова нарушила регламент Гордумы
Коронавирус в Кирове: число летальных случаев увеличилось до 44
В Нововятске появится биатлонное стрельбище
В выходные в Кирове водителей снова проверят на трезвость