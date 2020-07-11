В Кирове снесут купеческий дом, которому 175 лет

Здание считается изношенным на 70%. Фото: 2gis.ru/kirov

На улице Ленина снесут дом №110, который раньше принадлежал вятскому купцу Петру Клобукову. Историческое здание было построено еще в 1845 году и в разное время там располагались библиотека, магазины и жилые помещения.

Каменный особняк признали аварийным еще в 2009 году. Тогда специалисты определили степень изношенности - около 70%.

Дом выставили на аукцион по сносу 25 мая. Изначально заказчик МКУ «Кировское жилищное управление» вынесло стоимость контракта в 903 тысячи рублей. Но ООО «Стройтех» запросило за работы 822 тысячи. По договору снос должен пройти в течение 30 дней с даты подписания контракта, причем перед сносом подрядчик должен огородить территорию работ. В условия контракта входит и то, что весь строительный мусор должен быть вывезен до сдачи итогового результата.

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