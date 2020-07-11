Духота постепенно уходит: погода в Кирове на 11 июля

11 Июль 2020 2020-07-11T10:06:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Непривычно высокие для нашей области температуры понемногу начинают понижаться. На их место приходит вполне комфортная летняя погода, из-за которой не придется сидеть целый день с вентилятором.

Так, в субботу, 11 июля температура воздуха, по данным сервиса rp5.ru, не превысит 26 градусов. Более того, к 12 часам дня ожидается переменная облачность.

К вечеру по прогнозу опять станет ясно. В 21.00 метеорологи прогнозируют температуру воздуха до 17 градусов. Осадков не ожидается.

Несмотря на то, что в этот день «печь» не должно, «Комсомолка» предупреждает, что не следует долго находится на открытом солнце и тем более заниматься физическими нагрузками. Если в жаркую погоду вы почувствовали слабость, лучше отойти в прохладное место, иначе можно получить тепловой удар.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU