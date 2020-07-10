За год в Кировской области отремонтирют 137 километров автодорог

10 Июль 2020 2020-07-11T14:07:40+03:00

Регион может получить 680 млн рублей, которые хотят направить на ремонт еще 44 км дорог. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На сегодняшний день в Кирове отремонтировано 30 участков, еще на 19 ведутся работы

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9 июля губернатор Кировской области Игорь Васильев совместно с общественниками и депутатами проверил темпы и качество ремонта дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В этом году в рамках этого проекта отремонтируют улицы, ведущие к социально значимым объектам, мемориальным зонам, улицам, названным в честь Дня Победы или героев войны, а также участки с самым интенсивным движением. На сегодняшний день в Кирове отремонтировано 30 участков, еще на 19 ведутся работы. Всего отремонтируют 62 участка.

Много нареканий вызывала ул. Дзержинского: это одна из самых оживленных улиц города. Поэтому здесь ремонт начался в первую очередь. Здесь при ремонте применяется щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА-16). С ним дорожное полотно служит дольше. Протяженность ремонтируемого участка – около 7 км. Подрядчик отфрезеровал дорожное полотно, заменяет бортовые камни и асфальт, поднимает водоотводные лотки, обустраивает остановки общественного транспорта и подходы к ним. Ради безопасности дорожного движения установят также барьерные и мостовые ограждения. Работы планируют закончить до конца лета.

Ленинградская улица входит в федеральную программу «Улицы Победы», поэтому ее отремонтировали в первую очередь: отфрезеровали участок, заменили бордюры, уложили выравнивающий и верхний слои из асфальтобетона, установили дорожные знаки, нанесли разметку. Работу закончили в конце мая.

Регионам, которые справляются с выполнением работ, правительство РФ выделяет дополнительные средства. Хорошие темпы дорожных работ позволили Кировской области претендовать на дополнительное финансирование из федерального бюджета: регион может получить 680 млн рублей, которые хотят направить на ремонт еще 44 км дорог.

В этом году на «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выделено 2,5 млрд рублей, что на 400 млн рублей больше, чем в 2019 году. К работе приступили рано, сразу же после схода снега.

Всего в этом году в рамках этого нацпроекта в Кировской области планируется отремонтировать 137 километров автодорог, будут проведены также работы по обеспечению безопасности дорожного движения на 37 местах концентрации ДТП. Уже выполнено 48% годового плана укладки верхнего слоя покрытия асфальтобетона и 65,4% годового плана укладки выравнивающего слоя.

ИСТОЧНИК KP.RU