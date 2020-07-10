Взрыв газа в жилом доме в Кикнуре: все жильцы эвакуированы

10 Июль 2020 2020-07-10T10:09:45+03:00

Сейчас они находятся в пункте временного размещения

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В доме №1а по улице Сергея Шарыгина города Кикнур, где произошел взрыв газа, всего проживает 31 человек в 18 квартирах. Такие цифры сообщил глава Кикнурского района Сергей Галкин, выехавший на место происшествия.

Как рассказали в пресс-службе правительства Кировской области, сейчас все жильцы находятся в пункте временного размещения, который оборудовали в местном ДК. Большинство из них решили пожить у родственников, пока дом не восстановят. Всем оказывается психологическая помощь.

Специализированная организация оценит техническое состояние дома и решит, пригоден ли он для дальнейшего проживания. Ведомства проводят проверку по факту взрыва газа.

Напомним, утром 10 июля в квартире одного из жилых домов в Кикнуре произошел взрыв газа. Перекрытия первого этажа обрушились, и людей завалило. Трое пострадали, один из них погиб. Одну из пострадавших с сильными ожогами перевозят в кировский Центр травматологии на вертолете санавиации.

ИСТОЧНИК KP.RU