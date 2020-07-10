Взрыв газа в жилом доме в Кикнуре: все жильцы эвакуированы
В доме №1а по улице Сергея Шарыгина города Кикнур, где произошел взрыв газа, всего проживает 31 человек в 18 квартирах. Такие цифры сообщил глава Кикнурского района Сергей Галкин, выехавший на место происшествия.
Как рассказали в пресс-службе правительства Кировской области, сейчас все жильцы находятся в пункте временного размещения, который оборудовали в местном ДК. Большинство из них решили пожить у родственников, пока дом не восстановят. Всем оказывается психологическая помощь.
Специализированная организация оценит техническое состояние дома и решит, пригоден ли он для дальнейшего проживания. Ведомства проводят проверку по факту взрыва газа.
Напомним, утром 10 июля в квартире одного из жилых домов в Кикнуре произошел взрыв газа. Перекрытия первого этажа обрушились, и людей завалило. Трое пострадали, один из них погиб. Одну из пострадавших с сильными ожогами перевозят в кировский Центр травматологии на вертолете санавиации.
ИСТОЧНИК KP.RU