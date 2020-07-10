В Кирове временно закроют переезд в районе нефтебазы

10 Июль 2020 2020-07-10T10:15:21+03:00

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Кировчане могут столкнуться с трудностями при движении по городу. В пресс-службе ГЖД сообщили, что временно закрывают железнодорожный переезд в районе нефтебазы по улице Потребкооперации. На этом участке планируют заменить асфальт.

Переезд закроют с 11.00 до 14.00 10 июля. Для спецтранспорта будут созданы специальные условия. Его будут пропускать в оперативном режиме.

Горьковская железная дорога просит автомобилистов учесть эту информацию при планировании поездок и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

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ИСТОЧНИК KP.RU