В Кирове временно закроют переезд в районе нефтебазы
Кировчане могут столкнуться с трудностями при движении по городу. В пресс-службе ГЖД сообщили, что временно закрывают железнодорожный переезд в районе нефтебазы по улице Потребкооперации. На этом участке планируют заменить асфальт.
Переезд закроют с 11.00 до 14.00 10 июля. Для спецтранспорта будут созданы специальные условия. Его будут пропускать в оперативном режиме.
Горьковская железная дорога просит автомобилистов учесть эту информацию при планировании поездок и с пониманием отнестись к временным неудобствам.
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ИСТОЧНИК KP.RU