2020-07-10T10:15:21+03:00
Общество

В Кирове временно закроют переезд в районе нефтебазы

Движение ограничат с 11.00 до 14.00 10 июля
Виктор Карпов
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Для спецтранспорта будут созданы специальные условия.Для спецтранспорта будут созданы специальные условия.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Кировчане могут столкнуться с трудностями при движении по городу. В пресс-службе ГЖД сообщили, что временно закрывают железнодорожный переезд в районе нефтебазы по улице Потребкооперации. На этом участке планируют заменить асфальт.

Переезд закроют с 11.00 до 14.00 10 июля. Для спецтранспорта будут созданы специальные условия. Его будут пропускать в оперативном режиме.

Горьковская железная дорога просит автомобилистов учесть эту информацию при планировании поездок и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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