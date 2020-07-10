Сотрудникам кировского лесопромышленного комбината не платили зарплату

10 Июль 2020 2020-07-10T10:01:40+03:00

195 работников ООО «Кировский лесопромышленный комбинат» не получили заработную плату за апрель текущего года. Фото: prokuratura-kirov.ru

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Очередной случай невыплаты заработной платы удалось обнаружить сотрудникам прокуратуры в ходе проверки. Установлено, что 195 работников ООО «Кировский лесопромышленный комбинат» не получили заработную плату за апрель текущего года. Общая сумма долгов составила более 4 миллионов рублей.

Прокурор внес руководителю организации представление. Кроме того, возбуждено административное дело по факту невыплаты заработной платы в срок. Известно, что после вмешательства ведомства компания погасила все долги перед своими работниками.

За 2020 год в в Кировской области выявлено более 2300 нарушений трудовых прав граждан. Согласно официальным данным, сотрудникам прокуратуры удалось добиться ликвидации долгов по зарплате на сумму свыше 50 миллионов рублей.

Напомним, что 30 марта прокуратура Кировской области открыла «горячую линию» по вопросам защиты трудовых прав граждан. Сотрудники прокуратуры призывают жителей рассказывать о нарушениях со стороны работодателей в период карантина. Сообщить о нарушениях можно по телефону 8(8332)38-11-53.

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ИСТОЧНИК KP.RU