2020-07-10T09:34:28+03:00
Происшествия

В Кикнуре взорвался газ в жилом доме, есть пострадавшие

Трое человек пострадало, один из них погиб
Ангелина Табрисова
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От взрыва обрушилось перекрытие первого этажа. Фото: предоставлено очевидцемОт взрыва обрушилось перекрытие первого этажа. Фото: предоставлено очевидцем
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В Кикнуре в жилом доме произошел взрыв газа. По сообщению ведомств Кировской области, трое человек пострадало, один из них погиб.

ЧП произошло в доме №1а по улице Сергея Шарыгина. 10 июля, в 6 утра, в одной из квартир первого этажа взорвался газ, в результате обрушилось перекрытие. Первый подъезд серьезно пострадал, жильцы оказались под завалами.

Из дома срочно эвакуировали 16 человек. Пострадали трое: 60-летняя женщина и двое мужчин 50 и 60 лет. Жительница дома получила сильные ожоги, за ней из Кирова отправили вертолет санавиации, чтобы перевезти ее в кировскую травматологию. Второй пострадавший не получил серьезных травм. 60-летний мужчина, к сожалению, погиб.

Следком и прокуратура Кировской области организовали проверку. Сотрудники МЧС на месте происшествия разбирают завалы. Госжилинспекция Кировской области сообщает, что проверка газового оборудования в последний раз проводилась в сентябре 2019 года, и нарушений не выявили. Сейчас причина взрыва уточняется.

Напомним, это уже второй такой случай за текущий месяц. 2 июля в Кирове взорвался газ в квартире дома №6 по улице Орджоникидзе. Две кировчанки пострадали при взрыве, одна из них, хозяйка квартиры, умерла в больнице спустя несколько дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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