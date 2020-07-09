2020-07-09T14:21:46+03:00
Происшествия

В Кировской области побит температурный рекорд: по ощущениям до +53 градусов

Причиной аномальной жары стал тропический воздух
Виктор Карпов
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8 июля воздух в Кирове прогрелся до 34 градусов.8 июля воздух в Кирове прогрелся до 34 градусов.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кирове установлен новый рекорд суточной температуры. Так, 8 июля воздух в городе прогрелся до 34 градусов. В группе «Любительская Метеорология» рассказали, что предыдущий рекорд был поставлен в 1956 году. Тогда воздух достиг своего максимума в 32,9 градусов.

Сообщается, что причиной таких аномальных рекордов стало распространение тропического воздуха на территорию Кировской области. Кроме того, в нашем регионе зафиксирована сильная жара в Лальске и Санчурске. Там термометры показали отметку выше 35 градусов. Отмечается, что в тени температура ощущалась как 41 градус, а на солнце 53 градуса.

Ранее «Комсомолка» публиковала правила безопасности при сильной жаре.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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