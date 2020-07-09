Роспотребнадзор проверил качество молочной продукции в Кировской области

9 Июль 2020 2020-07-09T13:26:43+03:00

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Управление Роспотребнадзора по Кировской области опубликовало данные о качестве молочной продукции. За два квартала текущего года исследовано 1783 пробы. Согласно представленным данным, по микробиологическим показателям выявлено всего 2,5% продукции, которая не соответствует установленным требованиям. По санитарно-химическим и физико-химическим параметрам исследовано 360 проб. Из них 4,4% оказались неудовлетворительными.

Вся проверенная молочная продукция прошла экспертизу на антибиотики, пестициды, ГМО и радионуклиды. Известно, что вредных веществ найдено не было. Кроме того, продукция с признаками фальсификации жиров немолочного происхождения не выявлена.

К сожалению, специалисты Роспотребнадзора не сообщили марки молока, которые не прошли проверку. В отношении виновных лиц возбуждено административное производство.

Управление Роспотребнадзора рекомендует гражданам приобретать молочную продукцию только в установленных местах торговли. При покупке необходимо изучить целостность упаковки и маркировку. На лицензионной продукции должен указываться состав, дата изготовления, срок годности, условия хранения и реквизиты производителя.

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ИСТОЧНИК KP.RU