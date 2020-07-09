2020-07-09T08:14:42+03:00
Происшествия

Очередной жаркий денек: погода в Кирове на четверг, 9 июля

Жителям региона придется еще потерпеть душную погоду
Анастасия РОМАНОВА
Поделиться:
В Кирове вновь ожидается температура до +34 градусов, самое время позагорать.В Кирове вновь ожидается температура до +34 градусов, самое время позагорать.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

А на улице все так же жарко! В четверг, 9 июля, в Кирове вновь ожидается температура до +34 градусов. Припекать начнет уже с раннего утра. В шесть часов термометры покажут отметку в +25 градусов. К десяти часам она поднимется до +31 градуса. Температурный пик придется на 14 часов. Продержится эта жара до самой ночи. Словом - ничего нового.

Погода обещается облачная, ветер - небольшой, однако синоптики прогнозируют порывы до 13 м/с. Надевайте панамы и запаситесь водой!

Прогноз подготовлен с помощью сервиса rp5.ru.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Очередной жаркий денек: погода в Кирове на четверг, 9 июля
Следственное управление призывает взрослых присматривать за купанием детей
Общественники выясняют, насколько безопасен объект «Марадыковский»
Скорость растет: интернет МегаФона признан самым быстрым
Кировчанка, пострадавшая от взрыва газа в доме на Орджоникидзе, скончалась
В Кировской области 28-летнего парня осудили за пропаганду терроризма
12 УК в Кировской области пренебрегают санобработкой мест общего пользования
Кировская прокуратура нашла нарушения в приюте для бездомных животных
Комиссия определила новые социальные предприятия Кировской области
Подозреваемых по делу о гибели рабочих в Зуевке отправили под домашний арест
В Кирове обсудили, как привести в порядок квартиры, пострадавшие при взрыве газа
Коронавирус в Кирове: почти три тысячи заразившихся победили болезнь
Прокуратура проверит «Куприт» из-за жалоб на свалку медицинских отходов в Демьяново
В аварии на трассе «Вятка» пострадал 6-летний ребенок
Кировские католики добиваются возвращения им Александровского костела
В Котельничском районе утонул 14-летний мальчик
Администрация переложила ответственность на УДПИ за травмы кировчан на гололеде
На директора кировской фирмы завели уголовное дело за уклонение от уплаты таможенных платежей
Берегитесь солнца: погода в Кирове на среду, 8 июля
В Кировскую область придет аномальная жара
Игорь Маковский: аудитория онлайн творческих конкурсов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» превысила полмиллиона человек
«Ростелеком» занял первое место по количеству публичных точек Wi-Fi-доступа по итогам 2019 года в рейтинге «ТМТ Консалтинг»