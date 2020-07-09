Очередной жаркий денек: погода в Кирове на четверг, 9 июля

9 Июль 2020 2020-07-09T08:14:42+03:00

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А на улице все так же жарко! В четверг, 9 июля, в Кирове вновь ожидается температура до +34 градусов. Припекать начнет уже с раннего утра. В шесть часов термометры покажут отметку в +25 градусов. К десяти часам она поднимется до +31 градуса. Температурный пик придется на 14 часов. Продержится эта жара до самой ночи. Словом - ничего нового.

Погода обещается облачная, ветер - небольшой, однако синоптики прогнозируют порывы до 13 м/с. Надевайте панамы и запаситесь водой!

Прогноз подготовлен с помощью сервиса rp5.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU