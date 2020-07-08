2020-07-08T15:58:09+03:00
Происшествия

В Кировской области 28-летнего парня осудили за пропаганду терроризма

Примечательно, что в этот момент он уже находился в исправительной колонии
Маргарита Акагиева
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Теперь молодой человек отправится в колонию особого режима.Теперь молодой человек отправится в колонию особого режима.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кировской области осудили 28-летнего молодого человека за пропаганду терроризма. Кроме того, ему вменяют содействие подобной деятельности. Подробности сообщил региональный Следком.

По версии следствия, в апреле-июне 2018 года в Кирово-Чепецкой исправительной колонии встретились двое осужденных. Наш «герой», 28-летний молодой человек, всячески агитировал и подбивал нового знакомого на содействие международной террористической организации, запрещенной на территории РФ. В частности, пытался заставить бедолагу выехать из России, чтобы присоединиться к вышеозначенной организации. Предложения, уговоры и убеждения сыпались одно за другим, в ход также шли видеоролики о террористической деятельности. И так на протяжении трех месяцев.

Помимо того, он периодически пытался развивать идеологию терроризма и у других осужденных, распространяя и насаждая свои мысли и убеждения по этому поводу. В общем, одного срока ему явно было мало…

В итоге по материалам, собранным кировским УФСБ, завели уголовное дело. 28-летнему парню предъявили обвинение по двум статьям: «содействие террористической деятельности» и «пропаганда терроризма». Приговор выносил Центральный окружной военный суд, постановивший: отправить молодого человека в колонию особого режима на 11 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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