2020-07-06T10:05:08+03:00
Происшествия

В Слободском посетители бара устроили драку

Дебошира удалось задержать сотрудникам Росгваридии
Виктор Карпов
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Через десять минут дебошир был задержан.Через десять минут дебошир был задержан.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В выходные в Слободском произошла драка, в которой пострадало два человек. Об этом рассказали в пресс-службе Росгвардии по Кировской области.

Конфликт произошел в баре на улице Вятской. Ночью из заведения поступил сигнал «тревоги». Прибывшим сотрудникам Росгвардии рассказали, что в баре произошла драка. По словам очевидцев, присутствовавшие при ссоре юноша и девушка бросились разнимать дебоширов. Один из дерущихся ударил своего противника ножом в спину. Кроме того, девушка, которая пыталась их разнять получила ножевое ранение ноги. После чего злоумышленник скрылся.

Стражи правопорядка организовали поисковые мероприятия. Уже через десять минут дебошир был задержан. Известно, что потерпевшие опознали злоумышленника. Мужчина передан полицейским для установления всех обстоятельств произошедшего. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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