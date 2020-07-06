Кратковременная гроза и жара: погода в Кирове в понедельник, 6 июля
В Киров приходят жара и грозы. На понедельник, 6 июля, синоптики обещают солнечную погоду и кратковременные дожди. С самого утра станет ощутимо тепло - уже в шесть часов утра термометры покажут отметку в +20 градусов. В девять утра начнется гроза, а температура поднимется еще на три градуса. Непогода продлится до полудня, и к трем часам дня в Кирове уже станет солнечно. Температура воздуха к этому времени дойдет до +26 градусов, что станет ее пиком. Спадать она начнет уже ближе к ночи - в 21 час синоптики прогнозируют 21 градус тепла.
Кировское МЧС объявило метеопредупреждение на 6 июля. По данным кировского гидрометеоцентра, во время грозы по области местами ожидаются порывы ветра 14-19 м/с.
Прогноз подготовлен с помощью сервиса gismeteo.ru.
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ИСТОЧНИК KP.RU