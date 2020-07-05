2020-07-05T16:51:25+03:00
Общество

Житель Котельнича вошел в ТОП-50 лучших фотографов мира

Работа нашего земляка получила признание на международном уровне
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Работа котельничанина получила международное признание. Фото: Константин Ложеницын, vk.com/kotvestРабота котельничанина получила международное признание. Фото: Константин Ложеницын, vk.com/kotvest
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Житель Котельнича стал одним из победителей международного фотоконкурса. Константин Ложеницын занял место в ТОП-50 лучших фотографов. Об этом сообщает группа «Котельничский вестник».

В конкурсе на пятую Международную фотопремию 35AWARDS в 2020 году приняли участие более 117000 фотографов из 173 стран. Среди них оказался фотограф из Котельнича, Константин Ложеницын. В числе 418000 фотографий оказалась его работа, привлекшая особое внимание жюри. Фотография дошла до третьего этапа соревнования и принесла Константину победу.

По итогам рейтингового голосования наш земляк вошел в ТОП-50 лучших фотографов в международной номинации «Движение». Работа котельничанина займет свое почетное место в альбоме, выпущенном по итогам соревнования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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