Из-за ремонта дорог в Кирове перекроют движение на 20 улицах

4 Июль 2020 2020-07-04T15:06:15+03:00

В Кирове подрядные организации приступили к ремонту городских дорог. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Работы проходят в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

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В Кирове подрядные организации приступили к ремонту городских дорог. Известно, что работы проходят в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Планируется отремонтировать 20 участков. В связи с чем, движение на некоторых улицах города будет ограничено.

До вечера 31 июля ограничено движение на следующих участках:

- ул. Щорса от АЗС «Лукойл» до знака «Киров»;

- ул. Гайдара от Октябрьского проспекта до ул. А.И. Мельникова;

- ул. Водопроводная от ул. Молодой Гвардии до ул. Урицкого;

- ул. Лесозаводская от дома № 1 в до ул. Ключевой;

- ул. Гагарина от ул. Советской до ул. Калинина;

- ул. Захватаева от ул. Преображенской до ул. Труда;

- ул. Сормовская от ул. Романа Ердякова до ул. Лепсе.

До вечера 31 августа ограничено движение на следующих участках:

- ул. Чапаева от ул. Воровского ул. Красина;

- ул. Мебельщиков от дома № 1 до ул. Лесозаводской, на проезде вдоль ул. Московской на участке от дома № 1;

- ул. Производственная до дома № 148 по ул. Московской;

- ул. Луначарского от ул. Слободской тракт до ул. Береговой;

- Солнечный проезд от ул. Щорса до железнодорожного переезда;

- ул. Вологодская от ул. Металлистов до ул. Мира;

- ул. Менделеева от ул. Кольцова до ул. Московской;

- Музыкальный проезд от ул. Советской до ул. Опарина;

- ул. Солнечная от ул. Производственной до ул. Егоровской;

- ул. Риммы Юровской от ул. Егоровской до ул. Ульяновской;

- по ул. Полевой от автомобильной дороги Киров – Русское до д. Мараки;

- переулок Майский от ул. Ломоносова до ул. Монтажников;

- переулок Дерендяева от ул. Розы Люксембург до ул. Профсоюзной.

Ранее «Комсомолка» писала, что в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в селе Великорецкое появится пешеходный переход за 4,4 миллиона рублей.

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