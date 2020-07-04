Из-за ремонта дорог в Кирове перекроют движение на 20 улицах
В Кирове подрядные организации приступили к ремонту городских дорог. Известно, что работы проходят в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Планируется отремонтировать 20 участков. В связи с чем, движение на некоторых улицах города будет ограничено.
До вечера 31 июля ограничено движение на следующих участках:
- ул. Щорса от АЗС «Лукойл» до знака «Киров»;
- ул. Гайдара от Октябрьского проспекта до ул. А.И. Мельникова;
- ул. Водопроводная от ул. Молодой Гвардии до ул. Урицкого;
- ул. Лесозаводская от дома № 1 в до ул. Ключевой;
- ул. Гагарина от ул. Советской до ул. Калинина;
- ул. Захватаева от ул. Преображенской до ул. Труда;
- ул. Сормовская от ул. Романа Ердякова до ул. Лепсе.
До вечера 31 августа ограничено движение на следующих участках:
- ул. Чапаева от ул. Воровского ул. Красина;
- ул. Мебельщиков от дома № 1 до ул. Лесозаводской, на проезде вдоль ул. Московской на участке от дома № 1;
- ул. Производственная до дома № 148 по ул. Московской;
- ул. Луначарского от ул. Слободской тракт до ул. Береговой;
- Солнечный проезд от ул. Щорса до железнодорожного переезда;
- ул. Вологодская от ул. Металлистов до ул. Мира;
- ул. Менделеева от ул. Кольцова до ул. Московской;
- Музыкальный проезд от ул. Советской до ул. Опарина;
- ул. Солнечная от ул. Производственной до ул. Егоровской;
- ул. Риммы Юровской от ул. Егоровской до ул. Ульяновской;
- по ул. Полевой от автомобильной дороги Киров – Русское до д. Мараки;
- переулок Майский от ул. Ломоносова до ул. Монтажников;
- переулок Дерендяева от ул. Розы Люксембург до ул. Профсоюзной.
Ранее «Комсомолка» писала, что в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в селе Великорецкое появится пешеходный переход за 4,4 миллиона рублей.
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