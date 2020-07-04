«Произошло действительно чудо»: в Кировской области медсестра спасла тонувшего мальчика

4 Июль 2020 2020-07-04T11:54:39+03:00

Мальчик быстро идет на поправку и чувствует себя хорошо. Фото: medkirov.ru

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История со счастливым концом произошла у села Фатеевоо. Местные мальчишки отправились купаться на пруд. Один из ребят начал внезапно тонуть. Но, к счастью, недалеко проходила медсестра терапевтического отделения Надежда Пермякова со своим братом. Они услышали крики о помощи и прибежали к воде. Ребята рассказали, что их друг утонул. Брат медсестры кинулся в воду и через некоторое время вытащил мальчика, который находился без сознания. Надежда оказала ребенку первую медицинскую помощь – искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Затем мальчика экстренно доставили в реанимацию.

Главный врач Кирово-Чепецкой ЦРБ Сергей Зонов рассказал, что ребенок находился в тяжелом состоянии. Мальчика подключили к аппарату ИВЛ. В это время консилиум врачей принял решение о госпитализации юного пациента в детскую областную больницу.

По словам заведующей отделением пульмонологии детской областной больницы Анны Удаловой, ребенок «не реагировал на факторы возбуждения – ни зрительные, ни болевые. Но благодаря тому, что первая помощь была оказана своевременно, последствий, которые обычно бывают при утоплении, удалось избежать».

- Произошло действительно чудо: мальчик родился в рубашке! - отметила главный врач Кировской областной детской клинической больницы Наталья Муратова. - Кадры подготовлены у нас настолько достойно, что, даже находясь на отдыхе, медсестра не осталась равнодушной и при первом зове пришла на помощь.

Сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает. Мальчик быстро идет на поправку и чувствует себя хорошо.

- Пневмония у ребенка не развилась, он обошелся проблемами бронхолегочной системы в минимальных проявлениях, поэтому сейчас достаточно быстро идет на поправку, - рассказала Анна Удалова. - В реанимации мальчик провел двое суток, ему оказывалась интенсивная терапия.

Медсестру Кирово-Чепецкой ЦРБ Надежду Пермякову планируют наградить за спасение утопающего.

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