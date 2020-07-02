Кировчан просят помочь в поисках 87-летней пенсионерки

2 Июль 2020 2020-07-02T16:42:32+03:00

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В Кировской области разыскивают пожилую женщину, жительницу села Бисерово Афанасьевского района. Валентина Порошина пропала 1 июля, в последний раз ее видели около 22.00. С тех пор информации о ее местонахождении нет.

Приметы женщины сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Валентине Ивановне 87 лет, рост 150 см, худощавого телосложения, седые волосы и голубые глаза. На момент ухода из дома пенсионерка была одета в серую кофту, зеленый с красными цветами халат, розовые калоши и красный платок. «Лиза Алерт» сообщает, что у женщины возможна потеря памяти.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении Валентины Ивановны, просьба сообщить по телефону 8-800-700-54-52 или 112. Если вы хотите помочь в поисках, подробную информацию можно узнать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU